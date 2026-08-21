Kuytulcular Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında yapılanmanın lideri olduğu iddia edilen Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 32 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapının sosyal medya sorumlusunun evinden 3.9 milyon TL çıktığı öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltilen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmada ayrıca Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi farklı suçlamaların da bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği süreçte Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul tarafından sosyal medya hesabından yapılan bazı paylaşımlar da gündeme geldi. Paylaşımlarda operasyon kapsamında ele geçirildiği öne sürülen para miktarlarına ilişkin görüntüler paylaşılırken, söz konusu paraların kendi evlerinden çıkmadığı iddia edildi. Görüntülerin Eskişehir'de gerçekleştirildiği öne sürülen bir operasyona ait olduğu savunuldu.

Ancak soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, görüntülere konu olan para, altın ve döviz gibi değerlerin yapılanmanın sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Muhammet Yasin B.'nin evinde gerçekleştirilen aramada ele geçirildiği bildirildi.

"Arama işlemi tutanakla kayıt altına alındı"

Söz konusu adreste gerçekleştirilen aramada ele geçirilen para, altın ve döviz miktarları ile aramanın gerçekleştirildiği adres ve işlemin ayrıntılarının adli arama tutanaklarıyla kayıt altına alındığı öğrenildi.

Arama tutanağında yer alan 18 Ağustos 2026 tarihi ise dikkat çekti. Tutanakta, arama sırasında ele geçirilen materyal ve değerlerin kayıt altına alındığı belirtildi.

Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, gözaltındaki 32 şüphelinin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği öğrenildi.