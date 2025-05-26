Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı

Kuyuda mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti

HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kumlu ilçesi Karasüleymanlı Mahallesi'nde bir köpek kuyuya düşerek mahsur kaldı. Kuyuda mahsur kalan köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olan köpek, kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.