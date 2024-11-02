Kuyumcu Altınlarını Aldı, Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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Kuyumcu Altınlarını Aldı, Kayıplara Karıştı

Kuyumcu Altınlarını Aldı, Kayıplara Karıştı

İzmir Karşıyaka'da kuyumcu, yüksek kar vaadiyle emanet aldığı altınlarla kayıplara karıştı.

02.11.2024 15:04
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan yüksek kar vaadiyle emanet altın aldığı öğrenilen kuyumcu kayıplara karıştı. Altınlarını emanet eden çok sayıda mağdur ise kuyumcuyu yerinde göremeyince savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Karşıyaka Çarşısı'nda kuyumculuk yapan İ.K.'nin (41) Ses İşhanı'na gelen ve yüksek kar vaadiyle kuyumcuya altın emanet ettiği öğrenilen vatandaşlar, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu gördü. İ.K.'ye telefonla ulaşmaya çalışan ve haber alamayan çok sayıda mağdur, altınların çalındığı iddiasıyla savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Mağdur geldi, iş yerinde bulamadı

Kuyumcu İ.K.'ye 5 bin lira değerinde altın bileklik bırakan Tahsin Adıgüzel adlı vatandaş ve ailesi, kuyumcuyu yerinde bulamadı. Kuyumcuyu 4 yıldır tanıdıklarını ve sürekli kendisinden alışveriş yaptıklarını söyleyen Adıgüzel, "Daha önce bize yanlışı olmayan oldukça samimi ve dürüst görünüm veren birisiydi. Daha önce geldiğimizde 'Cenaze nedeniyle kapalıyız' yazısı vardı ve daha sonraki gün geldiğimizde açık olduğunu gördük ve emanetteki bilekliği sorduk. Birkaç gün sonra yapılacak dedi daha sonra gittiğimizde de kapalı olduğunu gördük ve adamın kaçtığını öğrendik. 5 bin lira değerinde bir bileklik vardı kendisinde bize ait. 4 yıldır tanıyorduk kendisini" açıklamasında bulundu.

Çevredeki kuyumculardan da borç altın almış

İ.K'nin çevredeki kuyumculardan da borç altın aldığı öne sürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kuyumcu İ.K.'yi arama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcu Altınlarını Aldı, Kayıplara Karıştı - Son Dakika

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