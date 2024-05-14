Kuyumcu, direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarptı ve hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuyumcu, direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarptı ve hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kuyumcu, gece saatlerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarptı. Kazada hayatını kaybeden kuyumcunun eşi ise olay yerinde fenalık geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

14.05.2024 22:43
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kuyumcu çınar ağacına çarparak durduğu aracın içinde hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuyumcu çınar ağacına çarparak duran aracının içinde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan Gökhan Arıkan'ın idaresindeki 10 LC 399 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çınar ağacına çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı öğrenen eşi fenalık geçirdi.

Kaza yerine gelen eşi olay yerine gelerek fenalık geçirerek feryatları ise yürekleri dağladı.

Kuyumcunun evde kendini iyi hissetmediği bu nedenle 'ben hastane yakın gideyim' diyerek ayrıldığı ancak yolda kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcu, direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarptı ve hayatını kaybetti - Son Dakika

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