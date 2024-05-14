Kuyumcu, direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarptı ve hayatını kaybetti

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kuyumcu çınar ağacına çarparak durduğu aracın içinde hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuyumcu çınar ağacına çarparak duran aracının içinde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan Gökhan Arıkan'ın idaresindeki 10 LC 399 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çınar ağacına çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı öğrenen eşi fenalık geçirdi.

Kaza yerine gelen eşi olay yerine gelerek fenalık geçirerek feryatları ise yürekleri dağladı.

Kuyumcunun evde kendini iyi hissetmediği bu nedenle 'ben hastane yakın gideyim' diyerek ayrıldığı ancak yolda kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor.