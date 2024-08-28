3.Sayfa

CHP lideri, çok tartışılan bu fotoğraf üzerinden uyardı: Bizi tuzağa çekmek istiyorlar

Kuyumcu hırsızları operasyonla yakalandı

560 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kuyumcudan 560 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden biri adliyeye kucağında bebekle sevk edilirken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz tarihinde Gebze ilçesinde kuyumcudan 560 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Durumu fark eden iş yeri sahibi polise şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştiren şahısları güvenlik kamerasından tespit ederek peşlerine düştü. 3 şüpheli ekiplerin operasyonuyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin GBT sorgusunda S.P'nin 40, Y.P'nin 9, B.P'nin ise 69 suç kaydı olduğu öğrenildi. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kucağında bebek dikkat çekti. 2'si kadın 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.