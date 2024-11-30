Kuyuya Düşen Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuya Düşen Çocuk Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Çocuk Kurtarıldı

Hakkari'de kayak merkezinde açık kuyuya düşen 12 yaşındaki kız çocuğu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

30.11.2024 17:27
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Hakkari Mergabütan Kayak Merkezinde kapağı açık kuyuya düşen çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mergabütan Kayak Merkezi'nde yaşandı. Ailesi ile birlikte kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan Mergabütan Kayak Merkezine giden 12 yaşındaki E.E, kız çocuğu, oyun oynarken kapağı açık olan 4 metrelik kuyuya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. Bölgede bulunan bir vatandaş kuyuya halat atarak çocuğu anında dışarı çıkartmaya başardı. Kız çocuğu olay yerine gönderilen ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrasında çukurun üstü tahta ile kapatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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