Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı

Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı
BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen inek, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.
Bekirhan beldesinde arazide otlanan inek, yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İneğin düştüğünü gören sahibi, çevrede bulunan vatandaşları arayarak yardım istedi. İnek, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla iş makinesine bağlanan halatla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak sahibine teslim edildi.
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