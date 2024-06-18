Kuzenlerini kurtarmak isterken boğulan genç

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Kuzenlerini kurtarmak isterken boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yakınlarıyla birlikte pikniğe giden genç, kuzenlerini kurtarmak isterken Atatürk Barajı'nda boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, yakınlarıyla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Çatak Sosyal Tesisleri ve mesire alanına giden 22 yaşındaki Salih Kaçan, iddiaya göre boğulma tehlikesi geçiren kuzenlerini kurtarmak isterken suya gömüldü. Bir daha çıkamayan gencin kurtarılması için ekiplere haber verildi. Olay yerine giden sualtı dalgıç polisler, yaptıkları aramada gencin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.