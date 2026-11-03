Kuzey Kore, 50-60 bin metrekarelik alanı vuran misket başlıklı seyir füzesini denedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuzey Kore, 50-60 bin metrekarelik alanı vuran misket başlıklı seyir füzesini denedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, dün misket savaş başlığına sahip stratejik seyir füzesinin test edildiğini bildirdi. Füze İdaresi, 50 ila 60 bin metrekarelik alandaki hedefleri yoğun vuruş etkisiyle imha edebilen başlığın kapasitesinin doğrulandığını açıkladı.

Kuzey Kore, yaklaşık 60 bin metrekarelik alandaki hedefleri imha edebildiği belirtilen misket savaş başlığına sahip stratejik seyir füzesini test etti

Kuzey Kore, füze sistemlerine yönelik silah geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Kore devlet medyası (KCNA), dün misket savaş başlığına sahip stratejik seyir füzesinin test edildiğini bildirdi. KCNA'ya göre, füzenin uçuşunun son aşamasındaki manevra kabiliyetinin geliştirilmesiyle, konuşlandırıldığı bölgelerin doğal ve coğrafi şartlarına uygun saldırılar gerçekleştirilmesinin mümkün hale geldiği belirtildi.

Testler, Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu üyesi ve Parti Merkez Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı General Kim Jong Sik'in gözetiminde gerçekleştirildi.

Savaş başlığı, 50 ila 60 bin metrekarelik bir alandaki hedefleri imha etme kapasitesine sahip

Kuzey Kore Füze İdaresi tarafından yapılan açıklamada, seyir füzesine yerleştirilen orta büyüklükteki misket savaş başlığının, 50 ila 60 bin metrekarelik bir alandaki hedefleri yoğun vuruş etkisiyle imha etme kapasitesine sahip olduğunun doğrulandığı bildirildi. Açıklamada, ülkeyi dış tehditlere karşı korumak amacıyla çeşitli silah sistemlerinin daha da geliştirilmesi gerektiği aktarıldı. Açıklamada, son testlerin füze sistemlerinin muharebe kabiliyetini artırmayı hedefleyen planlı araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
Kuzey Kore3. SayfaPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:17:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore, 50-60 bin metrekarelik alanı vuran misket başlıklı seyir füzesini denedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android