Kuzey Kore, 50-60 bin metrekarelik alanı vuran misket başlıklı seyir füzesini denedi

Kuzey Kore, yaklaşık 60 bin metrekarelik alandaki hedefleri imha edebildiği belirtilen misket savaş başlığına sahip stratejik seyir füzesini test etti

Kuzey Kore, füze sistemlerine yönelik silah geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Kore devlet medyası (KCNA), dün misket savaş başlığına sahip stratejik seyir füzesinin test edildiğini bildirdi. KCNA'ya göre, füzenin uçuşunun son aşamasındaki manevra kabiliyetinin geliştirilmesiyle, konuşlandırıldığı bölgelerin doğal ve coğrafi şartlarına uygun saldırılar gerçekleştirilmesinin mümkün hale geldiği belirtildi.

Testler, Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu üyesi ve Parti Merkez Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı General Kim Jong Sik'in gözetiminde gerçekleştirildi.

Savaş başlığı, 50 ila 60 bin metrekarelik bir alandaki hedefleri imha etme kapasitesine sahip

Kuzey Kore Füze İdaresi tarafından yapılan açıklamada, seyir füzesine yerleştirilen orta büyüklükteki misket savaş başlığının, 50 ila 60 bin metrekarelik bir alandaki hedefleri yoğun vuruş etkisiyle imha etme kapasitesine sahip olduğunun doğrulandığı bildirildi. Açıklamada, ülkeyi dış tehditlere karşı korumak amacıyla çeşitli silah sistemlerinin daha da geliştirilmesi gerektiği aktarıldı. Açıklamada, son testlerin füze sistemlerinin muharebe kabiliyetini artırmayı hedefleyen planlı araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir parçası olduğu belirtildi.