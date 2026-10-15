Kuzey Kore denizaltıdan iki tür seyir füzesi denedi, uzmanlar Hero Kim Kun Ok diyor - Son Dakika
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Kuzey Kore denizaltıdan iki tür seyir füzesi denedi, uzmanlar Hero Kim Kun Ok diyor

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Kuzey Kore, iki tür stratejik seyir füzesini denizaltıdan Doğu Denizi'nde test ettiğini açıkladı. Deneme, 2024 Ocak'tan bu yana bu türdeki ilk silah testi oldu; Güney Koreli uzmanlar füzelerin Hero Kim Kun Ok denizaltısından atılmış olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesinin Doğu Denizi'nde test edildiğini açıkladı.

Kuzey Kore, Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran bir adım daha attı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, denizaltıdan fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesinin dün Doğu Denizi'nde test edildiği bildirildi. Üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen denemenin, su altı savaş sistemlerinin yeteneklerini ve ülkenin askeri caydırıcılığını ortaya koyduğu belirtildi. Fırlatılan füzelerin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye yol açmadığı vurgulandı.

İki yılın ardından bir ilk

Güney Koreli uzmanlar, Kuzey Kore'nin bu füze denemesini 2023 yılının Eylül ayında tanıtılan ve ülkenin "ilk taktik nükleer saldırı denizaltı" olarak adlandırılan "Hero Kim Kun Ok" isimli denizaltıdan gerçekleştirmiş olabileceği yorumunda bulundu. Son füze denemesi, Pyongyang'ın 2024 yılının Ocak ayında 2 bin tonluk "8.24 Yongung" isimli denizaltıdan "Pulhwasal-3-31" stratejik seyir füzelerini fırlattığı denemeden bu yana bu türdeki ilk silah testi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
Kuzey Kore3. SayfaGüvenlikPolitikaDünyaSon Dakika

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