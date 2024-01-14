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Kuzey Kore, Doğu Denizi istikametine balistik füze fırlattı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Doğu Denizi istikametine balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Kuzey Kore tarafından Doğu Denizi istikametine doğru balistik bir füzenin ateşlendiği belirtildi. Japonya Savunma Bakanlığı ise muhtemel bir balistik füzenin fırlatıldığını tespit ettiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise Güney Kore ile birleşmenin artık mümkün olmadığını söyleyerek, Seul'ün ülkesine düşman gibi davrandığını ifade etmişti.

Kuzey Kore, Doğu Denizi istikametine balistik füze fırlattı
14.01.2024 - 11:01,
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Kuzey Kore tarafından Doğu Denizi istikametine doğru balistik bir füzenin ateşlendiği belirtildi.

Kuzey Kore, 2024 yılının ilk balistik füzesini bugün fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore tarafından Doğu Denizi istikametine doğru balistik bir füzenin ateşlendiğinin tespit edildiği belirtilirken, detaylı bilgi paylaşılmadı.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore tarafından muhtemel bir balistik füzenin fırlatıldığının tespit edildiği duyuruldu.

Kuzey Kore, aralık ayında katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18'i başarılı bir şekilde test ettiğini duyurmuş, geçtiğimiz hafta ise Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini açıklamıştı. Ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz ay yaptığı yıl sonu açıklamasında, Güney Kore ile birleşmenin artık mümkün olmadığını söyleyerek, Seul'ün ülkesine düşman gibi davrandığını ifade etmişti. - SEUL

Kaynak: İHA
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Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore, Kuzey Kore, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Kore, Doğu Denizi istikametine balistik füze fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore, Doğu Denizi istikametine balistik füze fırlattı - Son Dakika
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