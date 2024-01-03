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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 bin 423 sürücüye 13 milyon 249 bin 523 TL ceza - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 bin 423 sürücüye 13 milyon 249 bin 523 TL ceza

Kocaeli Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2023'te hız sınırını aşan 10 bin 423 sürücüye toplam 13 milyon 249 bin 523 TL idari ceza uygulandığını açıkladı. Otoyolda otomobiller için saatte 140, minibüs ve otobüsler için 100, kamyonetler için 95, kamyonlar için ise 90 kilometre hız sınırı bulunuyor. Hız sınırlarını yüzde 10'dan fazla aşan sürücülere para cezası kesildi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 10 bin 423 sürücüye 13 milyon 249 bin 523 TL ceza
03.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:12
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde 2023'te hız sınırını aşan 10 bin 423 sürücüye 13 milyon 249 bin 523 TL idari ceza uygulandı.

Kocaeli Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki hız sınırı ve yapılan denetimlerde kesilen cezalara ilişkin bilgi paylaştı. Valilikçe yapılan açıklamada; Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller için saatte 140, minibüs ve otobüsler için 100, kamyonetler için 95, kamyonlar için ise 90 kilometre hız sınırı uygulandığı belirtildi. Belirtilen hız sınırlarını yüzde 10'dan fazla aşan sürücülere para cezası uygulandığı aktarıldı. 2023 yılı içerisinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolu'nda radarla 2 bin 639 saat hız denetimi gerçekleştirildi. Hız sınırını aşan 10 bin 423 araç sürücüsüne toplam 13 milyon 249 bin 523 TL idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 bin 423 sürücüye 13 milyon 249 bin 523 TL ceza - Son Dakika


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