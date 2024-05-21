Kuzey Marmara Otoyolu'nda 47 motosiklet sürücüsüne 72 kez işlem yapıldı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 47 motosiklet sürücüsüne 72 kez işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleştirilen denetimde, 1-20 Mayıs tarihleri arasında 47 motosiklet sürücüsüne toplamda 72 adet ceza kesildi. Bu cezaların toplam tutarı ise 432 bin 757 TL olarak açıklandı.

21.05.2024 21:26
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimin verileri açıklandı

47 motosiklet sürücüsüne 72 kez işlem yapıldı: Toplam ceza 432 bin 757 TL

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 1-20 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Cebeci Tüneli girişinde denetim gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 5 motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem yapılırken, toplamda 47 motosiklet sürücüsüne 72 adet olmak üzere 432 bin 757 TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 1-20 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Cebeci Tüneli girişinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden araçlarını ters yönde ve akrobatik hareketler yaparak sürdükleri anları paylaşan, trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen F.B., A.B.A., M.B., M.E.B. ve Ö.A.Ü. isimli şüpheliler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan tespit edilen 5 sürücünün ehliyetleri de 2 ay süre ile geçici olarak iptal edildi.

Denetimler kapsamında 47 motosiklet sürücüsüne 72 adet olmak üzere toplamda 432 bin 757 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda 47 motosiklet sürücüsüne 72 kez işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 47 motosiklet sürücüsüne 72 kez işlem yapıldı - Son Dakika
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