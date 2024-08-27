Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Geniş Video İzle

Hız tutkunu motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

27.08.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Hız tutkunu motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hız tutkunu olan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bariyerlere çarptıktan sonra düşen sürücü ile motosikleti arasında 800 metre uzaklık olduğu tespit edildi. Sürücünün daha öncede sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda motosiklet ile 300 kilometre hızlara ulaştığı anları paylaşıldığı görüldü.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, Onur Aykanat yönetiminde olan 34 KNG 853 plakalı motosiklet yolda seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce başka bir otomobille çarpıştı daha sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirdi. Motosiklet ise sürücüsünden 800 metre ileride durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeninin adli tıp morguna kaldırılacağı öğrenilirken motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Sosyal medya hesabından saatte 300 kilometre hızla giderken videolar paylaşmış

Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Onur Aykanat'ın motosikletlere olan ilgisi sosyal medya hesaplarına da yansımış durumda. Sürücünün daha önce Kuzey Marmara Otoyolu'nun farkı noktalarında 300 kilometre hızlara ulaştığı ve bu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Kaza tek taraflımı oldu, birisimi çarptı sorularının yanıtları yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak. Kazada motosiklet sürücüsünün kendi kontrolünü kaybederek mi kazaya karıştığı yoksa başka bir aracın çarpması sonucunda mı kazanın gerçekleştiği olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Otoyol jandarması ve polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğiyle alakalı kamera görüntülerini inceleyecek.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Marmara, 3-sayfa, trafik, Spor, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 18:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement