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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 ölü, 57 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 ölü, 57 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otobüsün karışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı. Kazada ağır yaralanan 7 kişinin durumu ise kritik. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahalelerini sürdürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda feci kaza: 10 ölü, 57 yaralı
28.12.2023 - 20:26,  Güncelleme: 20:28
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 ölü, 57 yaralı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yeri dron ile havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi ölürken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 ölü, 57 yaralı - Son Dakika


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