Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 ölü, 57 yaralı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yeri dron ile havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi ölürken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor.