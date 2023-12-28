Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 ölü, 57 yaralı
SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yeri dron ile havadan görüntülendi.
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi ölürken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 ölü, 57 yaralı - Son Dakika