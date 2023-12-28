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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 10 ölü, 59 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 10 ölü, 59 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda kaza: 10 ölü, 59 yaralı
28.12.2023 - 10:19,
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı kaza alanı havadan görüntülendi.

Kaza, saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Bölgeye ulaşan ekipler araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlar için seferber oldu. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazada 10 vatandaş hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza alanı dron ile havadan da görüntülendi. Kazaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi. Soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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