Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya ve Kocaeli sınırında otomobille çarpışan SUV tarzı araç takla atarak metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada SUV araçta bulunan sürücü ve hamile olan eşi tedbir nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Otoyolun Akmeşe Gişeler mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 05 DU 511 plakalı Cıtroen marka otomobil ile çarpışan R.M. idaresindeki 34 KJV 303 plakalı Chery marka SUV tarzı araç takla atarak metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada SUV tarzı araç sürücüsü ve hamile olduğu öğrenilen eşi D.M. tedbir nedeniyle hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolda trafik kontrollü olarak iki şeritten sağlandı. Araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA