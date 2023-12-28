Kuzey Marmara Otoyolu\'nda meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı kazada ticari araçta bulunan hemşire Nihal Yıldız ve avukat Hüseyin Kamil Yıldız da öldü. Nihal ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın Osmaniye'deki taziye ziyaretinden dönerken kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde yoğun sis nedeniyle 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 48 VJ 236 plakalı Ford Connect marka ticari araçta bulunan avukat Hüseyin Kamil Yıldız ve hemşire Nihal Yıldız hayatını kaybederken, araçta bulunan Hilmi Yıldız ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da öğretmen olarak görev yapan Hilmi Yıldız'ın eşi Nihal Yıldız ve kardeşi Hüseyin Kamil Yıldız ile birlikte Osmaniye Düziçi ilçesindeki akrabaları Münevver Soy'un cenazesi için geldikleri memleketlerinde taziye sonrası İstanbul'a dönüş yolunda kazaya karıştıkları öğrenildi. - OSMANİYE