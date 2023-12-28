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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi yaralandı. Kazanın ardından İstanbul istikameti 6 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti
28.12.2023 - 20:25,  Güncelleme: 20:46
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10 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığı kazada kapanan Kuzey Marmara Otoyolu 6 saat sonra açıldı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan İstanbul istikameti 6 saat sonra açıldı.

Kaza, saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Kazanın ardından trafik Hendek Anadolu Otoyolu'ndan verilmeye başlandı. Bölgeye ulaşan ekipler araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlar için seferber oldu. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 8'i ağır 59 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle 6 saat boyunca kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla açıldı. Bölgede hala yoğun sis etkisini sürdürürken, ekipler yeni bir kazanın olmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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