Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

16.02.2024 21:21  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. yönetimindeki 06 DLB 057 plakalı tır, emniyet şeridinde park halinde bulunan 42 RA 313 plakalı tırı fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada sürücü Mehmet B. ile yanında bulunan Mehmet Çelikler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi geldi. Ekipler Mehmet Çelikler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Çelikler'in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Marmara, Ölüm, Yaralanma, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 22:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement