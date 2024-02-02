 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsünün tıra çarptığı feci kaza sonucunda 19 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförü ağır yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.02.2024 07:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsünün tıra çarptığı feci kaza neticesinde 19 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun ve sis kaygan zeminden ötürü Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Gültekin A. yönetimindeki 58 EZ 342 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıktı ve bariyerlere girdi. Otobüs, bariyere çapmanın şiddeti ile Muhammet K. idaresindeki 20 NR 941 plakalı tıra çarptı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı. Otobüsün kullanılamaz hale döndüğü kazada otobüs şoförü ağır yaralandı.

Emniyet güçlerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Marmara, İtfaiye, Edirne, Ulaşım, İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 09:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement