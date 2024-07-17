Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ile 1 kamyonet birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.

17.07.2024 21:56
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Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde 2 tır ile 1 kamyonet zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti, Beykoz mevkiinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 V 6833 plakalı tır önüne aniden bir otomobilin kırması sonucu ani fren yaptı. Fren yapmasıyla birlikte arkasındaki Murat Y. hakimiyetindeki 34 VJ 1272 plakalı tır duramayıp arkadan çarptı. Kazayı fark edemeyen Bahri T. hakimiyetindeki 34 FA 5001 plakalı kamyonet ise kaza yapan tırlara arkadan çarptı. Kazada tırı kullanan Murat Y. hafif şekilde yaralanırken, kamyonet şoförü Bahri T. ve yanındaki yolcu Selim H. araçta sıkıştı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Bahri T. ve Selim H.'yi çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından yaralılara yardım eden Murat Öztaş, "İlk müdahaleyi biz yaptık. 3 yaralı var. Biz görmedik kaza oldu, 2-3 dakika sonra müdahale ettik. Direksiyon başındaki ağır yaralı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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