Kuzey Marmara Otoyolu\'ndaki kazada hayatını kaybeden 2 kişi Osmaniye\'de toprağa verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya bölümündeki kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren Nihal Yıldız (53) ve Hüseyin Kamil Yıldız (31), Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Ellek beldesinde toprağa verildi. Düziçi'ndeki akrabaları Münevver Soy'un cenazesi için geldikleri memleketlerinde taziye sonrası İstanbul'a dönüş yolunda 48 VJ 236 plakalı Ford Connect marka ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Nihal Yıldız ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın cenazeleri, akrabaları tarafından Ellek beldesine getirildi. Ellek Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Nihal Yıldız ve Hüseyin Kamil Yıldız, beldede bulunan Kumluca Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Yıldız ailesinin akrabalarının yanı sıra, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE