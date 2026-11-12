Kuzeybatı Politeknik, ABD kara listesindeyken iki H200 çipine 123 bin dolar ödedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuzeybatı Politeknik, ABD kara listesindeyken iki H200 çipine 123 bin dolar ödedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Reuters'ın ulaştığı belgelere göre, ABD'nin kara listesindeki Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi geçen ay iki H200 çipi için 874 bin 700 yuan (123 bin dolar) ödedi. Kayıtlara göre Shenzhen, Wuhan ve Beihang üniversiteleri de yasaklı Nvidia çipleri satın aldı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ortaya çıkardığı belgelere göre, Çin ordusuyla yakın bağları bulunan bir üniversite, ABD'nin ihracat kara listesinde yer almasına rağmen geçen ay Nvidia'nın güçlü H200 yapay zeka çiplerinden satın aldı

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın Çinli bir kadınla ilişkisi olduğu ve bu kişinin Çin istihbaratıyla bağlantılı olabileceği yönündeki casusluk iddiaları gündemdeki yerini korurken, İngiliz haber ajansı Reuters yeni belgeleri ortaya çıkardı. Reuters'ın ulaştığı belgelere göre, Çin ordusuyla yakın bağları bulunan bir üniversite, ABD'nin ihracat kara listesinde yer almasına rağmen geçen ay Nvidia'nın güçlü H200 yapay zeka çiplerinden satın aldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Xi'an şehrinde, askeri uçaklar, füzeler ve uydularla ilgili araştırmalar yürüten Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nin (Northwestern Polytechnical University) internet sitesinde yayımlanan 21 Ekim tarihli satın alma kaydına göre, üniversite iki H200 çipi için 874 bin 700 yuan (123 bin dolar) ödedi. Kayıtlarda, çiplerin doğrudan Nvidia'dan değil, Shaanxi Bosuan Network Technology adlı Çinli şirketten üniversitenin yönetim fakültesi için satın alındığı belirtildi. Satın alma kayıtlarına göre Northwestern Politeknik, bu yıl Çinli şirketlerle imzaladığı beş ayrı sözleşme kapsamında kiralık bilgi işlem kapasitesi aracılığıyla H200 ve diğer güçlü Nvidia yapay zeka işlemcilerine de erişim sağladı.

ABD ambargosuna rağmen Nvidia çiplerine erişen üniversiteler artıyor

Shenzhen Üniversitesi, ABD tarafından ihracatı yasaklanan bir diğer üst düzey Nvidia yapay zeka çipi olan üç H100 işlemcisini eylül ayında 769 bin 800 yuan (yaklaşık 108 bin 250 dolar) karşılığında satın aldı. Kayıtlar, Wuhan Teknoloji Üniversitesi'nin haziran ayında 355 bin yuan (yaklaşık 49 bin 920 dolar) karşılığında H100 çipi içeren bir sunucu, ayrıca 344 bin yuan (yaklaşık 48 bin 370 dolar) karşılığında dört A100 çipi satın aldığını gösteriyor. Çin'in savunma sanayisiyle yakın ilişkileri bulunan ve 'Ulusal Savunmanın Yedi Oğlu' olarak bilinen yedi üniversiteden biri olan Beihang Üniversitesi ise nisan ayında 489 bin yuan (yaklaşık 68 bin 760 dolar) karşılığında dört A800 işlemcisi satın aldı. Çin'in havacılık ve savunma sanayileriyle yakın bağları bulunan Beihang, askeri havacılık ve uzay programlarına yönelik araştırmalar yürütüyor. Temmuz ve eylül aylarında yayımlanan iki kamu ihalesi duyurusunda, Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi'ne, Çin'e ihracatı kısıtlanmış Nvidia H800 ve A800 çiplerini kullanan bilgi işlem hizmetleri sağlamak üzere seçilen tedarikçilerin isimleri yer aldı. Duyurulardan birinde H800 çiplerine erişim için saatlik çip başına 10 yuan (yaklaşık 1,40 dolar) ücret belirlendi. Ocak ayında yayımlanan ayrı bir ihale kararında ise Shenzhen merkezli bir kamu kurumuna 484 bin 800 yuan (yaklaşık 68 bin 170 dolar) değerinde altı A100 çipi sağlayacak bir tedarikçi açıklandı.

İkinci ilişki iddiası

The New York Times'ın haberine göre Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın, Çinli Alice Huang'ın yanı sıra şirketin sağlık teknolojilerinden sorumlu 48 yaşındaki başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü. İkilinin mart ayında Kaliforniya'daki bir otelde birlikte görüldüğü iddia edilirken, söz konusu ilişkinin şirkette uzun süredir konuşulduğu belirtildi.

The Wall Street Journal ise Nvidia yönetim kurulunun Huang'ı görevden almayı değerlendirdiğini ve bu konuda bir toplantı planlandığını yazdı.

Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi, 2001 yılında kara listeye alınmıştı

ABD Ticaret Bakanlığı, Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ni füze yayılmasını teşvik eden faaliyetlere ve askeri araştırmalara karıştığı iddiası nedeniyle 2001 yılında Entity List (Varlık Listesi) olarak bilinen ticaret kara listesine eklemişti. Bakanlık, 2019 yılında kısıtlamaları sıkılaştırarak üniversiteye kontrollü ABD teknolojisi ihracatı için verilen lisansların çoğu durumda reddedilmesi politikasına tabi olmasını sağlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ocak ayında bazı H200 çiplerinin Çin'e ihracatına vaka bazında izin vermeye başlamıştı. Ancak bu politika, Northwestern Politeknik gibi Entity List kapsamında bulunan kuruluşlara uygulanan ayrı kısıtlamaları kaldırmıştı.

Alice Huang iddiası

New York Times'ın geçtiğimiz ay yayımladığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a geçen yıl Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığına ilişkin istihbarat bilgileri sunulmuştu. Gazetenin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbarat kurumlarının Alice Huang'ı izlediği ve onun Çin hükümeti adına hareket ettiği sonucuna vardığı belirtilmişti. Haberde, gözetleme faaliyetleri sırasında Alice Huang ile bir ABD vatandaşı arasındaki iletişimin tespit edildiği, söz konusu kişinin daha sonra "kimlik açığa çıkarma" olarak bilinen bir süreçle Jensen Huang olduğunun belirlendiği aktarılmıştı. Huang Le olarak da bilinen Alice Huang'ın Pekin'e hangi bilgileri aktardığı öne sürülmüştü.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriTeknoloji3. SayfaEkonomiWuhanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman’da nişanlandı Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:41
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa’da istihdam daralıyor
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa'da istihdam daralıyor
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
11:27
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:06:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzeybatı Politeknik, ABD kara listesindeyken iki H200 çipine 123 bin dolar ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android