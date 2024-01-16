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KYK'dan Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'ndaki asansör olayıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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KYK'dan Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'ndaki asansör olayıyla ilgili açıklama

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'nda meydana gelen asansör olayının iddialarla örtüşmediğini belirtti. Yapılan açıklamada, asansörde regülatör arızası yaşandığı ve herhangi bir öğrencinin zarar görmediği ifade edildi.

KYK\'dan Giresun Gülpembe Hatun Yurdu\'ndaki asansör olayıyla ilgili açıklama
16.01.2024 - 08:10,  Güncelleme: 08:14
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Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, (KYK) Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'nda "asansör düştü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KYK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Söz konusu olayda Giresun Gülpembe Hatun Yurdu B Blok'ta hizmet veren asansör içi boş bir şekilde 3. Kattan 2. kata inerken regülatör arızası vermiştir. İçerisinde öğrenci kaldığını düşünerek yardımcı olmak isteyen bir grup öğrencinin ambulans ve itfaiyeyi aramaları üzerine ekipler yurt müdürlüğüne intikal etmiştir" denildi. Açıklamada, olay sırasında veya sonrasında herhangi bir öğrencinin zarar görmediği belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa KYK'dan Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'ndaki asansör olayıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: KYK'dan Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'ndaki asansör olayıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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