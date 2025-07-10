Lahor\'da Muson Selinde Can Kaybı 87 Oldu

Pakistan'da etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybı artıyor. Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde 11 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

2 ÇOCUK VE 1 KADIN ELEKTİRK ÇARPMASINDAN ÖLDÜ

Ölen 11 kişiden 2 çocuk ve 1 kadının elektrik çarpmasından, diğer kişilerin ise su baskını ve yıldırım çarpmalarından hayatını kaybettiği belirtildi. Lahor'un çevre bölgelerinde de etkili olan şiddetli yağışlar, yolların kullanılamaz hale gelmesine, kanalizasyonların taşmasına ve bölgedeki elektrik altyapısının zarar görmesine neden oldu.

YÜKSEK ALARM DURUMU İLAN EDİLDİ

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PDMA), şiddetli yağışların yarına kadar devam etmesinin ve nehir yataklarında taşmaların meydana gelmesinin beklendiğini duyurarak, başkent İslamabad, Rawalpindi, Lahor, Sialkot, Gujranwala şehirleri ile Hayber-Pakhtunkhwa ve Balucistan eyaletinde yüksek alarm durumu ilan etti.

CAN KAYBI 87'YE YÜKSELDİ

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran tarihinden bu yana fırtına ve şiddetli muson yağışlarından kaynaklanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.