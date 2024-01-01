 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lapseki'de işçileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Lapseki'de işçileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 işçi yaralandı.

Lapseki\'de işçileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
01.01.2024 - 23:12,
Abone Ol

Lapseki'de işçileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 işçi yaralandı.

Kaza saat 09.15 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde meydana geldi. Biga ilçesinden Çanakkale'ye seyir halinde olan İÇDAŞ işçilerini taşıyan 17 KD 006 plakalı otobüs Çardak Beldesi yakınlarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüsteki 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, Lapseki, İş Kazası, Ulaşım, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lapseki'de işçileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: Lapseki'de işçileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement