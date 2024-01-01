Lapseki'de işçileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 işçi yaralandı.

Kaza saat 09.15 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde meydana geldi. Biga ilçesinden Çanakkale'ye seyir halinde olan İÇDAŞ işçilerini taşıyan 17 KD 006 plakalı otobüs Çardak Beldesi yakınlarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüsteki 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.