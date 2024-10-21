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Lastiği patlayan araç devrildi: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da lastiği patlayan pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tülmen- Bozova kara yolu Kaplandağı mevkisinde meydana geldi. Bozan Y.'nin kullandığı 34 AP 8905 plakalı kapalı kasa pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.