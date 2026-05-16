Lastiği Patlayan Kamyonet Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
16.05.2026 13:47
Antalya'nın Serik ilçesinde lastiği patlayan kamyonet, park halindeki araca çarptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde lastiği patlayan kamyonet park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı, bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesi Antalya - Alanya D400 karayolunda meydana geldi. M.A. idaresindeki 35 BIY 235 plakalı kamyonet seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki S.Ş. ye ait 07 BHZ 559 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 50 metre daha giden kamyonet yol kenarında durdu. Kazayı kamyonet sürücüsü yara almadan atlattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü M.A. "Arabamın lastiği patlayınca araç savruldu. Daha sonra yol kenarında bulunan araca çarptım" dedi.

Olay bir iş yeri kamera görüntülerine yansıdı

Görüntülerde seyir halindeki kamyonetin park halindeki araca çarpıp savurması görülüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

