Lastikçi Dükkanında Hırsızlık Anı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Lastikçi Dükkanında Hırsızlık Anı

Adana'da bir kişi lastik tamircisinden havalı bijon sökme tabancasını çaldı, tutuklandı.

04.12.2024 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gün ortasında iş yerini böyle soydu

ADANA - Adana'da lastik tamircisine giren bir kişinin havalı bijon sökme tabancasını montunun içerisine koyarak çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, 2 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Nuri Sabuncu Bulvarı'nda lastik tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, lastik tamircisinin önünden geçen S.O.A.K., tezgahta gördüğü havalı bijon sökme tabancasını çalmaya karar verdi.

İş yerinin içerisine giren şüpheli soğukkanlı bir şekilde hava bijon sökme tabancasını tezgahtan alıp montunun cebine koydu. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Havalı bijon sökme tabancasını bulamayan iş yeri sahibi S.A. ise durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicili Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis söz konusu şüpheliyi evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lastikçi Dükkanında Hırsızlık Anı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
08:44 MasterChef Danilo’nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı
08:44 Türkiye’de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak
08:24 Selin Ciğerci’nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti Selin Ciğerci'nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:45 Putin’den dikkat çeken istek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti Putin'den dikkat çeken istek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 21:30:27. #1.11#
SON DAKİKA: Lastikçi Dükkanında Hırsızlık Anı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.