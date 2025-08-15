Lavrov, Alaska'da SSCB Tişörtüyle Göründü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştireceği zirveye katılmak üzere Alaska'ya üzerinde "SSCB" yazılı tişörtüyle geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştireceği tarihi zirveye saatler kaldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, zirveye katılmak üzere ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentine geldi. Bakan Lavrov'un giydiği tişörtün üzerindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kısaltması olan "SSCB" ifadesi dikkat çekti. Lavrov daha sonra bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin başarısız olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu söyledi. Rusya'nın tahmini ne?" sorusuna yönelik, "Sonucu asla tahmin etmeye veya tahminde bulunmaya çalışmıyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki tartışmaya katkıda bulunabileceğimiz argümanlarımız var ve duruşumuz net. Bunu dile getireceğiz. Aslında ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ziyaretleri sırasında çok şey başarıldı. Başkan Vladimir Putin bu gerçeği belirtmişti. Steve Witkoff, Başkan Donald Trump adına konuştu. Umarım bu verimli görüşmeyi sürdürebiliriz" ifadelerini kullandı. - ALASKA