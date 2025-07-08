Lazkiye\'de Orman Yangınlarına Uluslararası Müdahale

Suriye'nin Lazkiye ilinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan helikopter gönderildi. Yangınlarda şu ana kadar 10 bin hektarlık alan kül oldu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler şu ana kadar 10 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Suriye Afet ve Acil Durumlar Bakanı Raid Salih yaptığı açıklamada, yangınların kuraklık, şiddetli rüzgar ve iç savaş döneminden kalma patlamamış mühimmatlar nedeniyle hızla yayıldığını ifade etti. Salih, bölgede 90'a yakın itfaiye ekibi ve 150'den fazla aracın görev yaptığını, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan ekiplerin de yardım talebi üzerine bölgeye geldiğini belirtti.

Türk ekiplerin cumartesi günü 2 helikopter ve 11 itfaiye aracıyla Suriye'ye girdiği, Ürdün helikopterlerinin ise pazar sabahı yangın söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenildi. - LAZKİYE