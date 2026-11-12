Lefkoşa Kaza Mahkemesi 800 bin euroluk suikastta 4 şüpheliye 8 gün tutukluluk verdi - Son Dakika
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Lefkoşa Kaza Mahkemesi 800 bin euroluk suikastta 4 şüpheliye 8 gün tutukluluk verdi

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GKRY'de 800 bin euro karşılığında bir kişinin aracına bomba yerleştirilerek öldürülmesi planı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi 11 Kasım'da şüphelilere 8'er gün tutukluluk verdi; polis yurt dışındaki 2 şüpheliyi arıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), 4 şüpheli 800 bin euro karşılığında bir kişinin aracına uzaktan kumandalı bomba yerleştirilerek öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada, 800 bin euro karşılığında gerçekleştirilmesi planlanan bir suikast ortaya çıkarıldı. GKRY polisinin Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında yaşları 32, 36, 48 ve 70 olan 4 kişi gözaltına alındı. 11 Kasım'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheliler hakkında soruşturma amacıyla sekizer günlük tutukluluk kararı verildi.

Zanlılar hakkında cinayet işlemek için komplo kurma, yasa dışı patlayıcı madde bulundurma ve taşıma, suç örgütüne katılma ve kara para aklama şüpheleriyle soruşturma yürütülüyor. Rum polisinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yurt dışında bulunduğu belirtilen 2 şüpheliyi aradığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

820 gram patlayıcıyla suikast planı

Rum basınında yer alan haberlerde, suikastın hedefindeki kişinin Limasol'da yaşadığı ve daha önce cinayet suçundan hüküm giymiş Giorgos Xiourouppas olduğu belirtildi. Haberlerde, soruşturma kapsamında cinayetin gerçekleştirilmesi karşılığında toplam 800 bin euro ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı ve paranın 400 bin euroluk iki bölüm halinde ödenmesinin planlandığı öne sürüldü.

Haberlerde, şüphelilerin yaklaşık 820 gram patlayıcı kullanarak Xiourouppas'ı otomobilinde bulunduğu sırada öldürmeyi planladıkları ifade edildi. Haberlerde, Suikast emrinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) verildiği, cinayeti organize ettiği ileri sürülen kişinin hedef alınan şahısla geçmişte yakın ilişki içerisinde bulunduğu, ancak aralarında mali anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Soruşturmada, hedef alınan kişinin eski çalışanlarından birinin de suikast planına dahil edildiği aktarılan haberlerde, bu kişinin Xiourouppas'ın günlük hareketlerini ve kullandığı araçları bildiği için seçildiği ileri sürüldü. Haberlerde ayrıca suikast planından haberdar olan şüphelilerden birinin patlayıcının ateşleme mekanizmasını etkisiz hale getirdiği ve Xiourouppas'ı uyardığı iddia edildi.

Kaynak: İHA
Uluslararası3. SayfaDünyaPolisKazaSuçSon Dakika

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