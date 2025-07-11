LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltın alındı - Son Dakika
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LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltın alındı

LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltın alındı
11.07.2025 15:42
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Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltın alındı

APRONDA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'inİstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğüne, savcılıkça ifadesinin alınması amacıyla Özdemir'in yakalanmasına yönelik talimat vermişti.

İstanbul Havalimanı, Aslan Özdemir, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Leman, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltın alındı - Son Dakika

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