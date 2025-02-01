Leyla Körlü, Eşinin Saldırısını Anlattı

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Nevşehir'de uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından satırla ağır yaralanan Leyla Körlü, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Çocuklarının gözü önünde eşi tarafından saldırıya uğradığını ve ölümle burun buruna geldiğini söyleyen talihsiz kadın, saldırgan şahsa en ağır cezanın verilmesini talep etti. Olay sonrası saklandığı akrabasının evinde yakalanan saldırgan koca M.K.'nın ise tutuklandığı öğrenildi.

Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K. (42) isimli şahıs, eşi Leyla Körlü'ye (40) bodrum kattaki evinde satırla saldırdı. Eşinin satırlı saldırısı sonucu kafasından ve kollarından aldığı derin darbelerle ağır yaralanan kadın, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerine hastaneye kaldırılırken saldırgan M.K. ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı kadın, tedavi gördüğü Gaziantep'te dehşet anlarını anlattı

Ürgüp'te ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Leyla Körlü, kafasındaki ve kollarındaki derin yaralar ve plastik cerrah ihtiyacı nedeniyle Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep'teki hastanede ameliyat olan ve tedavisi devam eden talihsiz kadın, hasta yatağında yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Çocuklarının gözü önünde eşi tarafından saldırıya uğradığını ve ölümle burun buruna geldiğini söyleyen Leyla Körlü, saldırgan şahsa en ağır cezanın verilmesini talep etti.

"Merdivenlerin arkasına saklanıp, çocuklarımın önünde bir anda satırla saldırdı"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ve eşinin merdivenlerin arkasına saklanıp bir anda ortaya çıkarak kendisine satırla saldırdığını söyleyen Leyla Körlü, "21 yıllık evliliğimde eşim sürekli şiddet uyguluyordu. Çocuklarımın psikolojisini bozuyordu. Beni sürekli tehdit ediyordu, 'boşanırsan öldürürüm' diyordu. Ben de dayanamayıp uzaklaştırma kararı aldım. Boşanma davası açtım, korkmadım. Ama o merdivenlerin altına saklanarak bana pusu kurdu. Elinde satırla bana saldırdı. Çocuklarımın gözü önünde yaptı bunu. Çocuklarımın gözünde beni ağır yaraladı. Çocuklarımın da psikolojisi çok bozuldu" dedi.

"Beni öldü diye bırakıp kaçtı, öleceğimi düşündüm, parmaklarım kopmak üzereydi"

Olay sonrası kafasından, bileklerinden ve parmaklarından çok ciddi yaralar aldığını vurgulayan Körlü, "Sonrasında beni hastaneye kaldırmışlar ve ardından da buraya Gaziantep'e sevk etmişler. kollarımda ve kafamda çok ciddi yaralarım var. Beni öldü diye bırakıp kaçtı o şahıs. Ben de o an öleceğimi düşündüm. Aldığım yaralardan dolayı kurtulamayacağımı düşündüm. Ellerim parmaklarım kopmak üzereydi. Burada yapılan müdahale ile ellerim kurtarıldı. Ben ellerim kesilir diye düşünüyordum. Çok şükür şimdi biraz daha iyiyim, Rabbim beni evlatlarıma bağışladı" ifadelerini kullandı.

"Eğer cezaevinden çıkarsa yarım kalan işini bitirecek"

Olay sonrası yakalanan saldırgan eşinin en ağır cezayı almasını isteyen talihsiz kadın, "Ben onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Eğer cezaevinden çıkarsa yarım kalan işini bitirecek buna eminim. Ben yetkililerden yardım istiyorum ne olur o içeriden çıkmasın" ifadelerine yer verdi.

"Bunu yapan şahsın büyük cezalar almasını istiyoruz"

Ablasının ölümden döndüğünü söyleyen Murat Kaya ise, "Ablamın kafasında, kollarında ve parmaklarında çok ciddi yaralanmalar var. Eşi satırla saldırmış. Bilekleri ve parmakları kopma derecesine gelmiş. İlk hastaneye kaldırıldığında ölür diye düşünmüşler. Daha sonrasında bizi Gaziantep'teki bu hastaneye sevk ettiler. Şu an durumu daha iyi, 2 gün önce büyük bir ameliyat geçirdi. Bugün de büyük bir ameliyatı var. Durumu iyiye gidiyor, çok şükür hayatı tehlikeye atlattı. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın istiyoruz. Devletimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Bunu yapan şahsın büyük cezalar almasını istiyoruz" diye konuştu.

Satırlı saldırgan tutuklandı

Öte yandan, olay sonrası jandarma ekiplerince saklandığı akrabasının evinde yakalanan saldırgan koca M.K.'nın adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - GAZİANTEP