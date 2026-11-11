Libya'da gaz sahasındaki patlamada 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı, tesis kapatıldı - Son Dakika
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Libya'da gaz sahasındaki patlamada 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı, tesis kapatıldı

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Libya\'da gaz sahasındaki patlamada 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı, tesis kapatıldı
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Libya'nın Marsa el-Brega kentindeki Sirte Petrol Şirketi'ne ait doğal gaz sahasında çıkan yangının neden olduğu patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. NOC, önlem amacıyla tesisin kapatıldığını ve boru hattındaki sızıntının onarımının en az iki hafta süreceğini açıkladı.

Libya'da doğal gaz sahasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.

Libya'nın Marsa el-Brega kentindeki Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) iştiraki olan Sirte Petrol Şirketi'ne ait doğal gaz sahasında patlama meydana geldi. NOC, gaz sahasında çıkan yangının patlamaya neden olduğunu belirterek, 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin de yaralandığını aktardı. NOC, önlem amacıyla tesisin tamamının kapatıldığını belirterek, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol söndürdüğünü açıkladı.

NOC Başkanı Mesud Süleyman, yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre tesisteki kazanlardan birine gaz sağlayan boru hattında sızıntı meydana geldiğini belirterek, onarımım en az iki hafta sürmesinin beklendiğini söyledi. Süleyman, "Bütçelerin tahsis edilmesi ve aktarılmasındaki gecikmeler, gerekli bakım ve yenileme çalışmalarının ertelenmesine ve kaçınılmaz olarak bu tür sonuçlara yol açıyor. Gelecekte daha büyük felaketlere neden olabilir" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaEkonomiEnerjiSirteLibyaDünyaSon Dakika

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