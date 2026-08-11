Libya\'da Zawiya Rafinerisine İHA Saldırısı

Libya'daki Zawiya rafinerisinde insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktı.

Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 40 kilometre batısındaki Zawiya rafinerisine akşam saatlerinde insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi. Libya Ulusal Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, Brega Petrol Şirketi'ne ait 402-T numaralı tankta yangın çıktığı ifade edildi. Yaklaşık 4.5 milyon litre benzin içeren tankın doğrudan hedef alındığı belirtildi. Saldırının pazar günü rafinerideki su arıtma tesisine ve cumartesi günü de nafta deposuna düzenlenen İHA saldırılarının ardından geldiği vurgulandı. İHA saldırılarınının devam etmesi halinde "ülkenin en büyük rafinerisindeki faaliyetlerin duracağı" uyarısında bulundu. Şirketin bölgede acil duruma geçtiği ifade edilirken, yetkililerden soruşturma başlatarak faillerin adalete teslim edilmesi istendi.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Ülke, doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter'in desteklediği yönetim görevde bulunuyor.

Trablus yönetiminden açıklama

Trablus merkezli hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin içişleri bakanı ve başkentteki bazı silahlı grupların liderleri de dahil olmak üzere önemli yetkililerle "son güvenlik gelişmelerini takip etmek" amacıyla bir toplantı yaptığı belirtildi. Dibeybe'nin güvenliği tehdit eden veya hayati öneme sahip tesis ve yapılara zarar veren her türlü ihlal veya eyleme karşı kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

Libya parlamentosu da saldırıyı kınadı ve petrol tesislerinin daha güçlü bir şekilde korunması çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisi Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesinden yapılan açıklamada, "Ulusal ekonominin temel taşlarından biri olan petrol ve doğal gaz sektörünün en hayati tesislerinden biri olan Zawiya Rafinerisi'ni hedef alan bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.