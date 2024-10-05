Lice\'de Kenevir Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kenevir tarlasında öldürülen Cevat ve Muzaffer Oğuz, cinayetinin zanlısı R.M., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan Ulucak Mahallesi'nde 29 Eylül'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kenevir ekili tarla içerisinde Cevat ve Muzaffer Oğuz'un uzun namlulu silahla öldürülmesi olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olaya karışan şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda R.M. isimli şahıs suç unsurlarıyla birlikte yakalanmıştır. "Kasten Öldürme" suçundan aranan R.M. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir." - DİYARBAKIR