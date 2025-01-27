Lice'de Terör Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Lice'de Terör Malzemeleri Ele Geçirildi

Lice\'de Terör Malzemeleri Ele Geçirildi

Lice kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütüne ait silah ve mühimmat bulundu.

27.01.2025 10:15
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Dibek Mahallesi kırsalında gömülü halde silah ve mühimmat olduğu bilgisi edindiği belirtildi.

Açıklamada, istihbari bilgi üzerine icra edilen operasyon kapsamında bölücü terör örgüt (BTÖ) mensuplarına ait 2 adet jelikan içerisine gömülü vaziyette, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 2 adet şarjör, 700 adet Bixi mühimmatı, 17 çift ayakkabı, 17 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet palaska ve 1 adet siyah el çantası ele geçirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lice'de Terör Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika

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