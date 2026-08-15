Lice'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi - Son Dakika
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Lice'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Lice\'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı 7\'ye Yükseldi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüs devrildi, 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye sevk edilen yaralılardan önce 3 kişi, daha sonra 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Trafik, Lice, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lice'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi - Son Dakika

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