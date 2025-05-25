Liseli kızların sosyal medya kavgasını ayırmak için araya giren 2 kız bıçaklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 18 yaşındaki liseli A.S., erkek arkadaşının sosyal medya üzerinden eklediği gerekçesiyle yaşıtı İ.K. ile Yeni Mahalle Yaşam Parkı'nda tartışmaya başladı.

LİSELİ KIZLARIN KAVGASINDA ARAYA GİREN 2 KIZ BIÇAKLANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından parkta bulunan 18 ve 16 yaşlarındaki B.V.D. ile A.C.C., tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak A.S., yanında bulunan bıçakla B.V.D.'yi karın ve boyun bölgesinden, A.C.C.'yi ise kaşından bıçaklayarak yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkez'ine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.V.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğuöğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan A.S. polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.