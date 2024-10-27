Liseli Mehmet Eren Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Liseli Mehmet Eren Son Yolculuğuna Uğurlandı

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17 yaşındaki Mehmet Eren Parlak, arkadaşı tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

27.10.2024 01:33
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Lisede arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Eren son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN - Karaman'da lisede arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Mehmet Eren Parlak, dualarla son yolculuğuna uğurlanırken, cinayet şüphelisi arkadaşı tutuklandı.

Olay, dün saat 09.45 sıralarında Urgan Mahallesi'nde bulunun Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen A.G. ile Mehmet Eren Parlak (17), okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak'a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu. Ağır yaralı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Eren Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Eren Parlak son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden Mehmet Eren Parlak için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Parlak'ın ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenler ve öğrenci arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Parlak'ın cenazesi Şehir Mezarlığında dualarla defnedildi.

Şüpheli tutuklandı

Olaydan sonra polis tarafından tabanca ile birlikte gözaltına alınan cinayet zanlısı öğrenci A.G. ise emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.G., cezaevine gönderildi. Öte yandan, A.G.'nin cinayeti işlediği tabancanın, yıllık izinde olan Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dayısının beylik tabancası olduğu öğrenildi.

Liseli Mehmet Eren Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Liseli Mehmet Eren Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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