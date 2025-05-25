Lodos Ağaç Söküp Araca Devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. Sürücü, 16 J 9829 plakalı otomobilini yolun kenarına park edip kurbanlık hayvan bakmak için hayvan pazarına girdi. O sırada lodosun etkisiyle bir ağaç kökünden sökülerek, park halindeki aracın üzerine devrildi. Ağacın altında kalan aracı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testere ile ağacı parçalayıp aracı çıkardılar. Araçta maddi hasar meydana geldi. - BURSA