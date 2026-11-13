Lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı\'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı

Lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlık duyurusuna göre boğazdaki gemi geçişleri bu hava koşulları nedeniyle geçici süreyle durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin kuvvetli lodos nedeniyle askıya alındığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğinin, kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı açıklandı.
Kaynak: İHA
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