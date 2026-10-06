Londra'da gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz, Fairford olayında 7. şüpheli oldu

İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü yakınlarında yaşanan olayla bağlantılı olarak "terör eylemi hazırlığı" şüphesiyle 22 yaşında bir İngiliz vatandaşı gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili 7'nci gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü yakınlarında 27 Eylül Pazar günün yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İngiliz terörle mücadele polisinden yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olarak "terör eylemi hazırlığı" şüphesiyle 22 yaşında bir İngiliz vatandaşının Londra'nın Westminster bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi. Böylece olayla ilgili 7'nci gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Müdürlüğü Ulusal Koordinatörü Vicki Evans, "Bu halen devam eden bir soruşturma ve uzman ekiplerimiz RAF Fairford yakınlarındaki olaya ilişkin çok sayıda soruşturma hattını takip etmeye devam ediyor" dedi.

Gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakılmıştı

İngiliz polisi 27 Eylül Pazar günü, 3 minibüsün ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssüne doğru gittiği ihbarı üzerine Gloucestershire kırsalında "patlayıcı ve terör suçları" şüphesiyle 20'li yaşlarında 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Hem İran hem de İngiliz vatandaşı olan 25 yaşındaki 6'ncı bir kişi ise 1 Ekim'de Westminster'da gözaltına alınmış, kefaletle serbest kalmıştı. İran, olayla ilgisi olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Whelford köyü yakınlarındaki RAF Fairford üssü, yıllardır ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

ABD, üsteki bombardıman uçaklarını geri çekti

Son aylarda İngiltere'nin, Fairford üssünün İran'a karşı savunma amaçlı saldırılar için kullanılması talebini onaylamasının ardından ABD, bu üsten B-1 ve B-52 bombardıman uçaklarını Orta Doğu'ya uçurmuştu. ABD'nin pazar günü bombardıman uçaklarını üsten çektiği ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, uçakların üsse yönelik "bazı tehditler" nedeniyle geri çekildiğini belirtmişti.