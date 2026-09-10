Londra'da İran bağlantılı 2 kişi yabancı servise yardım şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Londra'da İran bağlantılı 2 kişi yabancı servise yardım şüphesiyle gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra polisi, İran'la bağlantılı olduğu değerlendirilen 42 yaşındaki bir kadın ile 60 yaşındaki bir erkeğin, yabancı bir istihbarat servisine yardım etme şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki soruşturmada şüphelilerin ekim sonunda mahkemeye çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

İngiltere'de polis, İran'la bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin, yabancı bir istihbarat servisine yardım ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İran'la bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, 42 yaşındaki bir kadın ile 60 yaşındaki bir erkeğin dün, "yabancı bir istihbarat servisine yardım etme" şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. İki şüphelinin, Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin, ekim ayının sonlarında mahkemeye çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Polis, soruşturmanın bu yılın başlarında Londra genelinde Yahudi ve İran toplumlarıyla bağlantılı çeşitli mekan ve binaları hedef alan olay ve saldırılarla bağlantılı olmadığını vurguladı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Gözaltı, Londra, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Londra'da İran bağlantılı 2 kişi yabancı servise yardım şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

19:43
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:02
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:43
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 19:58:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Londra'da İran bağlantılı 2 kişi yabancı servise yardım şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement