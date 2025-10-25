Louvre Müzesi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
Louvre Müzesi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

25.10.2025 18:05
Soygun sonrası Apollo Galerisi'ndeki değerli mücevherler Merkez Bankası'na taşındı.

Fransız basını, Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunun ardından Apollo Galerisi'ndeki değerli mücevherlerin güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası'na taşındığını iddia etti.

"LOUVRE MÜZESİNDEKİ DEĞERLİ MÜEVHERLER BANKAYA TAŞINDI" İDDİASI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde dünyanın gündemine gelen soygununun ardından, müzedeki diğer değerli mücevherler için yeni güvenlik önlemlerinin alındığı öne sürüldü. Fransız basını, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ndeki değerli eserlerin korunmak üzere Fransa Merkez Bankası'na taşındığını iddia etti. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan iddiada, mücevherlerin gizli polis birliklerinin eşliğinde sevk edildiği belirtildi. Müze yetkililerinden ve Fransa Merkez Bankası'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Fransa'nın altın rezervlerini yerin 27 metre altındaki büyük bir kasada muhafaza eden Merkez Bankası, Louvre Müzesi'ne 500 metre uzaklıkta bulunuyor.

LOUVRE MÜZESİNDEKİ SOYGUN

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzede 19 Ekim'de soygun meydana gelmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından Louvre, 3 gün sonra yeniden ziyarete açılmıştı.

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Louvre Müzesi, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Fransa, Kültür, Güncel, Sanat, paris, Dünya, Suç, Son Dakika

