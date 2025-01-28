LPG Tankından Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Çıktı

LPG tankından elektronik sigara çıktı
ADANA - Adana'da bir aracın LPG tankının içerisine zulalanmış vaziyette 330 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Adana'da polis, Sarıçam ilçesine bağlı Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun, Adana istikametinde İncirlik Park alanında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada, LPG tankının içerisine zula yapılmış vaziyette 330 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, Seyhan ilçesine bağlı bir işyerinde yapılan aramada ise 175 litre sahte içki ele geçirildi.
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