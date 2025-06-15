Lübnan'da dün gece açık havada düzenlenen düğün ve partilerde çekilen görüntülerde, İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'e doğru ilerlediği anlar yer aldı.
İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği saldırılar bölge ülkelerinden de görüldü. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün gece açık havada düzenlenen parti ve düğünlerde çekilen görüntülerde, İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'e doğru ilerlediği anlar yer aldı. Geceyi aydınlatan füzelere rağmen eğlencenin devam ettiği görüldü. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › Lübnan'da Düğün Sırasında İran Füzeleri Görüntülendi - Son Dakika
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