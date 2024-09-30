Lübnan'da İsrail Saldırıları: 105 Ölü

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı Lübnan'a da taşıyarak bölgede yoğun saldırılar düzenliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Marjayoun ve Nebatiye bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 7 kişinin öldüğü, yaklaşık 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan genelinde düzenlediği saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail dronları Tire bölgesini vurdu: 3 ölü

İsrail ordusuna ait dronlar Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesindeki Arzoun ve Chehour kasabalarını vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Hamas, Lübnan'daki liderlerinden el Emin'in öldürüldüğünü açıkladı

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Lübnan'daki Hamas lideri ve hareketin yurt dışındaki liderliğinin bir üyesi olan Fetih Şerif Ebu el Emin, Lübnan'ın güneyinde bulunan Al-Bass kampındaki evine düzenlenen bir saldırıda öldürüldü" denildi. Açıklamada, el Emin ile birlikte aile üyelerinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. - BEYRUT